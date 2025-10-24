Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Ankara Valiliği: Toplanan hayvan sayısı bakımından Ankara Türkiye birincisi

Ankara'da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Ankara İli Genel Durum Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Valilik, toplanan hayvan sayısı ve yürütülen mücadele bakımından Ankara'nın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığı açıkladı.

24 Ekim 2025
Ankara'da gerçekleştirilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Ankara İli Genel Durum Değerlendirme toplantısına, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut durumun ele alındığı Ankara ili genel değerlendirilme toplantısı; Vali Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, son dönemde ülke genelinde gündemde yer alan sahipsiz sokak hayvanları konusuna ilişkin olarak hayvanların korunması; vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve çevre sağlığının muhafazası yönünde alınabilecek ortak tedbirler ele alınarak; yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ile mevcut barınak kapasiteleri ve rehabilitasyon imkanları, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ve sorun alanlarının tespiti, ilgili mevzuat çerçevesinde planlanacak yeni çalışmalar, ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirileceği hem de toplum güvenliğinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bu değerlendirmeler sonucu; toplanan hayvan sayısı ve yürütülen mücadele bakımından Ankara'nın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Toplantı sonucunda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Ankara genelinde kurumlar arası koordinasyonu artıracak, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla; hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de toplumda güvenli ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulması, korunması ve idamesi yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

