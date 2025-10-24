Şanlıurfa cezaevinde 18 hükümlü zehirlendi

Cezaevindeki bir koğuşta kendi yemeklerini yapan hükümlüler, yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Durumu gardiyanlara bildiren hükümlüler için cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, zehirlenen 18 hükümlüyü ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.