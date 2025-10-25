Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
25 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

25 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 25 Ekim 2025 00:03, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 00:06
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Kan Kardeş Oluyoruz" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisinin kongresine iştirak edecek.

(Sursee)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İEDP Okul Aile Birliği 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 17. GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bükreş)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Cumhuriyet Galası ve GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne katılacak.

(Bükreş)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Açılış Programı, Altınözü Gençlik Merkezi Temel Atma ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımları Toplu Açılış Töreni, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ve 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Hatay/13.00/14.30/16.00/17.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Kocaelispor-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/17.00/Trabzon/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına, SMS Grup Sarıyer-Manisa FK, Atko Grup Pendikspor-Serikspor, Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor ve Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Adana/13.30/Sakarya/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta, 9 karşılaşmayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 8. haftasına, gruplarda oynanacak 17 karşılaşmayla devam edilecek.

6- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Bahçeşehir Koleji-Esenler Erokspor, Beşiktaş GAİN-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30/Manisa/20.30)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, OGM Ormanspor-Kocaeli Kadın Basketbol, Nesibe Aydın-BOTAŞ ve Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta maçları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Gençlik-Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana müsabakaları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Antalya/14.00/İstanbul/15.00/17.00/Bursa/16.00/Ankara/19.30)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak. Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol-Depsaş Enerji, Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Giresunspor, İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/18.00/Rize/16.00/İstanbul/16.00/19.00/Bursa/18.00)

