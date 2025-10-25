Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yaşam

Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren azalacak. Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava hakim olacak.

25 Ekim 2025 07:25
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket etmesi, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da, havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yağışın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 23 ila 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak görülmesi bekleniyor. Pazar günü yağışın sona ermesi, hava sıcaklığının pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yağışın aralıklı sağanak şeklinde olması bekleniyor. Havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı, sıcaklığın da 24 ila 26 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

