CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye katılma niyetinde olduğunu açıkladı.

Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez düzeyinde partinin yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirtti. CHP'yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren Yıldırım, amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

GEÇİŞ KONUSUNDA KOŞUL YOK

Sabah'ın haberine göre; belediye başkanının devletle çatışmaması gerektiğini söyleyen Yıldırım, CHP yönetimini devlet kurumlarıyla sürtüşmeye girmekle suçladı. AK Parti'ye geçiş konusunda herhangi bir koşul öne sürmediğini ifade eden Yıldırım, "Önceliğimiz Aksu'nun sorunlarını çözmek" dedi.

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in performansını yetersiz bulduğunu ifade eden Yıldırım, eski başkan Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.