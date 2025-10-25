Erdoğan: 2 ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.

Gazeteci Faik Çetiner vefat etti

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Bakan Bak, Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden gazeteci ve spor yazarı Faik Çetiner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

