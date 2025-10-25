İletişim Başkanı Duran'dan Ebubekir Şahin'e tebrik mesajı

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine atanan kıymetli kardeşim Ebubekir Şahin'i gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin iletişim ve dijital dönüşüm alanındaki öncü kurumlarından biri olan Türk Telekom'da üstleneceği bu önemli görevde, Ebubekir Şahin'in birikimi, tecrübesi ve vizyonuyla kurumun güçlenmesine değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, yeni görevinde kendisine muvaffakiyetler diliyorum."