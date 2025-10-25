Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Ali Koç'a olan borç belli oldu

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü söyledi.

Salar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur.' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."