Erzurum'da polisi alarma geçiren olay

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarına tırmanan kişi, polisi alarma geçirdi. Kaçan şüpheli ile yanındaki kardeşi yakalanıp gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Palandöken ilçesindeki Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nöbetçi polisler, dün saat 18.00 sıralarında bahçe duvarına tırmanan kişiyi fark edip, müdahale etti. Bunun üzerine şüpheli kaçtı. Bir araca binen şüpheli, yanındaki kişiyle bölgeden uzaklaştı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın en son Sanayi semtinde görüldüğünü belirledi.

Kısa süre sonra araç Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Mandıra Sokak'ta park halinde bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla şüphelilerden H.Ç. (33), aynı sokakta 10 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada diğer şüphelinin de H.Ç.'nin kardeşi A.Ç. (29) olduğu tespit edildi. A.Ç. de gittiği camide sivil polisler tarafından yakalandı.

"DUVARIN ÜSTÜNE BİR EMANET KOYMUŞTUM" DEDİ

Ekip otosuna götürülen H.Ç. gazetecinin, "Emniyet'e niye girmeye çalıştın?" sorusuna "Ben Emniyet'e girmeye çalışmadım, sadece bir emanet koymuştum duvarın üstüne." cevabını verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



