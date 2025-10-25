Çankırı'da trafik kazası: 9 yaralı

Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile iki otomobil Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.

