Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 23:39, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 23:39
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören 61 yaşındaki Fatma Dinç müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

