Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Denizli'de 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrasında Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları futbolcuları arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis ekibinin biber gazı kullandığı yönünde basın ve sosyal medyada paylaşımların yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada, görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 18:57, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 19:02
