2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız
Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı

Denizli'de 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrasında Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları futbolcuları arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis ekibinin biber gazı kullandığı yönünde basın ve sosyal medyada paylaşımların yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada, görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 18:57, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 19:02
Yazdır
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı

Denizli'de amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga olayının yaşandığı bildirildi.

Olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber