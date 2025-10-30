DHMİ Disiplin amirleri yönetmeliği değişti
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle, özel kalem müdürlüğünde görev yapan Müşavir, İdari uzman, Başuzman ve Araştırmacıların disiplin amiri Genel Müdür olarak belirlenmiştir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 08:29, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 08:34
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.