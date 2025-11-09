Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Destici: Türk bayrağını asmayan benim kardeşim olamaz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bize kardeşlik, barış nutku atanlar, DEM Parti'yi ve onun gibileri kastediyorum. Önce il, ilçe binalarına şu ay yıldızlı al bayrağı bir assınlar. Türk bayrağına karşı olan benim düşmanımdır. Türk bayrağını asmayan benim kardeşim olamaz" dedi.

Destici: Türk bayrağını asmayan benim kardeşim olamaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'de partisinin olağan il kongresine katıldı. Merkez Toroslar ilçesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Destici'nin yanı sıra Alperen Ocakları Genel Başkanı Alican Kocaman, genel başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Şavaşı'nda şehit olanları yad etti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında dün 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına değinene Desteci, "Başsağlığı diliyorum. Onlar geçimlerini sağlamak için oradalardı. İnanıyorum ki cennete gittiler. Üzgünüz, aileleri adına üzgünüz, kadınlarımız adına üzgünüz. Buna sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

'KARABAĞ ZAFERİNİN 5'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜTÜN KALBİMLE KUTLUYORUZ, DESTEKLİYORUZ.

Gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyaretine değinen Destici, "Azerbaycan bizim soydaş, kardeş ülkemiz. Azerbaycan ile Türkiye öyle yüksek düzeyde işbirliğine sahip ki biz iki ayrı devlet olsak da tek millet olarak hareket ediyoruz. Bunun gerekleri de bu dönemde en düzeyde gerçekleşiyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeş, can Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 5'inci yıl dönümünü bütün kalbimle kutluyoruz, destekliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİCİ KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ALIYOR'

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Destici, "Vatandaşın birinci gündemi ekonomidir. Maalesef vatandaşlarımızın önemli bir kısmının ekonomik sıkıntıları var. Hayat pahalı, pazar, market pahalı. Gıda, elbise, araba, kira fiyatları pahalı. Mersin'de 10 lira olan portakal İstanbul'da 80 lira, Ankara'da 100 lira. Burada bir dengesizlik var. Bunu kim yapıyor? Kim 'dur' demiyor? Hepsi suçludur. Üretici burada hakkını alamıyor. Tüketici pahalıya alıyor. Arada kim kazanıyor? Bu ürünü kazanmayacaksa aradaki parayı kim kazanıyor, kimin cebine giriyor" ifadesini kullandı.

Emekli maaşlarına değinen Destici, maaşların düşük olduğunu belirterek artırılmasını gerektiğini söyledi.

'KİM İSTEMEZ TÜRKİYE'DE TERÖR BİTSİN, TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETSİN, SİLAH BIRAKSIN?'

Gündemde olan 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Destici şunları söyledi:

"Geçmişte çözüm, şimdi Terörsüz Türkiye diye bir süreç yönetilmektedir. Kim istemez Türkiye'de terör bitsin, terör örgütü kendini feshetsin, silah bıraksın? Hepimiz isteriz. Canı gönülden isteriz ama bu gerçekten olacaksa isteriz. Geçmiş çözüm süreçlerinde olduğu gibi bir kandırmaca, oyalamaca, zaman kazanmaya dönüşürse bu, elbette bunu kabul etmeyiz. Bununla ilgili itirazlarımızı, çekincelerimizi söyleriz, söylüyoruz. Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız olacak. PKK silahı bırakacak, kendini feshedecek. Peki şu ana kadar bu oldu mu, olmadı. Sadece Türkiye'de değil Suriye'de de, Irak'ta da silah bırakacak. Büyük Birlik Partililer hiçbir vatandaşımıza etnik gözle bakmazlar, mezhebi nedir diye yaklaşmazlar, önce insan mı diye bakar. Sonra bakacağımız ikinci şey bu devletin varlığına sahip çıkıyor mu? Ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, kardeşliğinin yanında mı? Ona bakıyor. Neye bakıyoruz. İşte burada ay yıldızlı bayrağımız var, şehit kanlarıyla sulanmış. Bu toprakları, aziz vatanı temsil ediyor. Üstündeki rengi de şehit kanlarından almıştır. İşte bu ay yıldızlı, al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyor mu? Biz buna bakarız. Kimin Kürt, Alevi, Türkmen, Sünni, Boşnak, Arnavut olduğuna bakmayız. Önce insan mı diye bakarız, sonra da bu vatana gönülden bağlı mı, bu milletin birliğinden yana mı diye bakarız. Onun için bize kardeşlik, barış nutku atanlar, DEM Parti'yi ve onun gibileri kastediyorum. Önce il, ilçe binalarına şu ay yıldızlı al bayrağı bir assınlar. Ay yıldızlı al bayrağı il teşkilatı, ilçe örgütü binasına hala asmayanlarla biz iç cepheyi nasıl güçlendireceğiz? Birliği nasıl sağlayacağız? Bugün gelmiş hala asmıyor. İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Türk bayrağına karşı olan benim düşmanımdır. Türk bayrağını asmayan benim kardeşim olamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olamaz. Önce bu bayrağı asacaklar, bu marşı söyleyecekler. Bunu yapmadıktan sonra kimse bize öyle kardeşlik, birlik, beraberlik masalı anlatmasın. Biz çok tecrübeli bir milletiz. Biz çok ihanetler gördük. Bu al yıldızlı al bayrağı ellerine almadıkları, teşkilat binalarına asmadıkları sürece onlar biz kardeşimiz olamazlar."

