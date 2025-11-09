Satranç Türkiye Kupası, Kayseri'de başladı

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Satranç Türkiye Kupası, Atatürk Spor Salonu'ndaki törenle start aldı.



61 ilde 400'e yakın sporcunun katıldığı Satranç Türkiye Kupası'nın açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da belediye olarak imkanlar ölçüsünde gençlerin sporun içerisinde olmaları ve daha konforlu alanlarda spor yapabilmeleri için birçok aktiviteye imza attıklarını ifade etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kayseri'de satranç alanında büyük organizasyonlar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Satranç Türkiye Kupası'nın ilk müsabakaları başladı. 8 gün sürecek müsabakalar sonunda ilk 7'ye girecek sporcular 3-14 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



Satranç Türkiye Kupası, 16 Kasım'a kadar devam edecek.