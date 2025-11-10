Sındırgı'da peş peşe depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da ilki 01.16'da ve sabah 05.58'de de 4.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana gelmişti, Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedilmişti.