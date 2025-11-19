Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı adasına gitme kararını kamuoyuna duyurdu.

MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek

MHP'li Feti Yıldız, "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyerek, komisyonun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceğini duyurdu. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kimse gitmezse, üç arkadaşımla İmralı'ya ben giderim" sözleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ikinci kez yaptığı sunumun ardından, İmralı ziyaretini gündemine aldı. Komisyon, cuma günü saat 14:00'te İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret gündemiyle toplanacak ve bu konu üyelerin oyuna sunulacak.

Komisyonun Gündemi ve Oylama Süreci

Feti Yıldız, oylama öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyerek komisyonun teröristbaşı ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca, gitmek istemeyenlerin de açıkça kendini belli etmesini isteyerek, "Milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Açıklamaları

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde Gazi Meclis'te grup toplantısında yaptığı tarihi konuşma ile başlayan ve bu aşamaya gelen süreç tartışmasız yüzyılın en cesur 'kurucu siyaset' hamlesidir.

Terör olgusu, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdittir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemin parçalı yapısı, devlet dışı silahlı aktörlerin güç kazanmasına zemin hazırlamış; bu aktörlerin çoğu etnik, dini veya ideolojik motivasyonlarla hareket etmektedir.

Günümüzde terörizmin yapısı klasik hiyerarşik örgütlenme modelinden, esnek ve dijital ağlar üzerinden yürütülen "hibrit tehdit" modeline dönüşmüştür. Bu model, terörün yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilişim sistemleri, finansal ağlar ve sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik operasyonları da kapsadığını göstermektedir.

Tarihi Fırsat ve Yol Haritası

Türkiye Cumhuriyeti, yarım asra yakın bir süredir ülkenin beşeri, sosyal ve ekonomik kaynaklarına ağır maliyetler yükleyen terör sorununun nihai çözümü yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Yol haritası büyük bir başarıyla etap etap tamamlanmaktadır. Türkiye'nin jeopolitik konumu, üç kıtanın kesişiminde yer alması nedeniyle, güvenlik risklerinin bölgesel ve küresel boyutlar taşımasına neden olmaktadır.

Demokrasi ve Hukuk Devleti Vurgusu

Demokrasi gibi hukuk devleti de bir kere inşa edilip biten statik bir olgu değildir. Değişen toplumsal yapı, ortaya çıkan riskler ve fırsatlar hukuk devletinin her daim tahkim edilmesini, sistemin sürekli gözden geçirilmesini gerektirir. Bu gerçek siyaset kurumunun ve onun en büyük-yetkili mercii olan TBMM'nin sürekli gündeminde olması gereken bir husustur.

Terörsüz Türkiye Süreci

Literatürde 'çatışma çözüm süreci' olarak adlandırılan, bizim 'Terörsüz Türkiye' olarak tarif ettiğimiz Türkiye'ye özgü süreç bir yılını doldurmuştur. Benzerlerinin 6-7 yılda ancak alabildiği mesafeyi büyük sükunet ve kararlılık içerisinde bir yılda kat etmiştir. Devlet aklı, konjonktürel tepkiler ile uzun vadeli stratejik öncelikleri birbirinden titizlikle ayırmaktadır.

Terörsüz Türkiye sürecinin, PKK terör örgütünün kendini feshi ve silahları teslim etmesi amasız, fakatsız şartsız, bağlaçlar olmadan yürütülen bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin pazarlık ve müzakere konusu edilmezliği, kendiliğinden devlete pozitif ve negatif yükümlülükler getirmesi, devletin bu hakları tanıyıp geliştirmesi ve koruması devletin varlık nedenidir.

İmralı Ziyareti ve Heyet Oluşumu

  • 21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır.
  • Birkaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir.
  • Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır.

