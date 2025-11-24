Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı

Yapay zekanın değerlendirmesine göre, Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri listesinde ilk sırada Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.

24 Kasım 2025 12:50
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı

Yapay zeka, Türkiye'nin en tehlikeli mahallesini seçti...

Sosyal medya ve basında yer alan haberlerden yola çıkılarak yapılan yapay zeka araştırmasına göre Türkiye'nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesinde, İstanbul ve Ankara'nın bazı mahallelerinden sonra Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.

FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜLER

Zaman zaman kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü.

Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken, bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.

"KİMSE BİZE YETİŞEMEZ"

Şükrücan Şengül, çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirterek, "Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir. Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa'da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var, polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz" diye konuştu.

"O KADAR DA KÖTÜ BİR MAHALLE DEĞİL"

Tarık Keser ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, "Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. 'Şampiyonlar Ligi' gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz" ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Perişan Yeter ise mahallelerinin güzel olduğunu anlatarak, "Mahallemizi kötülüyorlar ama burası çok güzel. Burada herkes birbiriyle yardımlaşır. Mahallenin adını boşuna çıkarmışlar. Tamam, ben doğdum doğalı adım gibi perişanım ama kapımız herkese açık. Gelip çayımızı içebilirsiniz, yemeğimi yiyebilirsiniz. Burası hiçbir zaman kötü olmadı, şimdi de değil" dedi.

"BURADA MİSAFİRPERVERLİĞİ GÖRSÜNLER"

Mahallede 19 yıldır esnaflık yapan Şükrü Şengül de insanlarının dört dörtlük olduğunu ve mahalleye haksızlık yapıldığını ifade ederek, "Mahallemize kötü diyorlar ama bunlar hep kulaktan dolma bilgiler. Yıllardır burada yaşıyorum, esnaflık yapıyorum. Eskiden çatışmalar yaşanıyordu ancak şu an öyle bir şey yok. Bu algıya sahip olanlar gelip, burada misafirperverliği görsünler. Kimseye karışmazsan, sana da bir şey yapmaz. Sen kimsenin tavuğuna 'Kışt' demezsen, kimse de sana 'Kışt' demez" diye konuştu.

