Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Son yapılan laboratuvar testleri sonucunda, uygunsuz olan ürünlerin yer aldığı ifşa listesine yeni bal markaları eklendi. Yapılan tespitlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş (ürünün içerik ve niteliğini değiştirme) yapıldığı belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 16:21, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 16:21
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: