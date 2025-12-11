Fuat Oktay Duyurdu: Esenboğa Metrosu Çalışmaları 2026'da Başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın bütçeleri ele alındı.

Görüşmelere katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkent Ankara'ya önemli bir ulaşım müjdesi verdi.

Milletvekili Oktay, Ankara'nın kronikleşen trafik sorununa değinerek, "Trafik sorununun artık bir kangren haline geldiği Ankaramız için güzel bir ulaşım müjdesi verelim; Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya Yeni Metro Hattı Müjdesi

Bütçe Görüşmeleri Kapsamında Değerlendirmeler Yapıldı

TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin bilgi veren Oktay, gün boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Yeni ulaşım kararında emeği geçenlere teşekkür eden Fuat Oktay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ankara için bu güzel gelişme nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Başkentimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Esenboğa Metrosu'nun hayata geçirilmesiyle, özellikle Esenboğa Havalimanı ulaşımı başta olmak üzere kent içi trafiğin önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

