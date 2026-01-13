Bakan Işıkhan: Kadın istihdamında yenilikçi adımlarımız sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen yenilikçi adımların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin (EDU-CARE II) tamamlandığını duyuran Işıkhan, projenin çıktılarına ilişkin verileri paylaştı.

Proje süresince kadınların iş hayatında kalmalarını desteklemek adına önemli bir mali kaynak aktarıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

23 ay boyunca devam eden projemizle toplamda 15,2 milyon euro kaynak sağladık. Annelerimize aylık 510 euroya kadar mali destek sunduğumuz bu süreçte; 3 bin 90 anne, 3 bin 542 eğitimli bakıcı ve 3 bin 90 çocuğumuz projemizden faydalandı.

"Yenilikçi adımlarımız sürecek"

Bakan Işıkhan,"Kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumumuzun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.