Muğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye'de Süleyman Demirel Bulvarı'nda yaşanan silahlı saldırıda, eşi tarafından vurulan kadın hastanede tedavi altına alındı. Zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın detayları ve son gelişmeler haberimizde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 18:19, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 18:22
Muğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak'ta Veli K, eşi Hatice M'yi tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürliğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


