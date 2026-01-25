Mevlitte ikram edilen yemekten 17 kişi zehirlendi

İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



