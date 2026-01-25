Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Nene'nin golü ve İsmail Yüksek'in sakatlığı maça damga vurdu.

Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle ööne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

Nene 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, ligde 4. golünü kaydetti.

Müsabakanın 16. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan 23 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği ağlarına 1, Kayserispor'a ise 2 gol kaydetmişti.

Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

İsmail sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşarak oyuna devam edemedi.

Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.


