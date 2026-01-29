MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
'İşgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz'

Bakan Işıkhan, işsizlik oranında 25 yılın en düşük seviyelerinin görüldüğünü belirtirken; "İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

29 Ocak 2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Işıkhan paylaşımında, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise, 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi.

Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak %14,1'e geriledi. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla 'Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise %49,1 seviyesini korudu. İşgücü, 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53,2 olarak gerçekleşti.

İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

