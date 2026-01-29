Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girerek tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 103 üniversiteyle listede yer alan Türkiye, Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke oldu.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 14:31, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 14:45
Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması, Türk yükseköğretim sistemi açısından önemli bir başarıyı ortaya koydu. Sıralamada Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. Toplam 103 üniversitesiyle listede yer alan Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

Türk üniversiteleri, daha önce Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda gösterdikleri güçlü performansı, QS sıralamalarında da sürdürdü.

42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 116'ncı sırayla Türkiye'nin en yüksek dereceli üniversitesi oldu. ODTÜ; akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde Türkiye lideri olarak öne çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Koç Üniversitesi 143'üncü, Sabancı Üniversitesi 148'inci sırada yer alarak ilk 150 üniversite arasına girdi. Boğaziçi Üniversitesi ise 153'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'den 36 yeni üniversite ilk kez listeye dahil edildi.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türkiye'nin ilk 500'de yer alan üniversite sayısının geçen yıla göre 21'den 23'e yükseldiğine dikkat çekti. Türk üniversitelerinin özellikle işveren itibarı göstergesinde ivme kazandığını belirten Sowter, uluslararası iş birlikleri ve istihdam edilebilirlik odaklı politikaların sıralamalardaki yükselişi desteklediğini vurguladı.

QS Avrupa Üniversiteleri sıralamasının; uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik ve uluslararası akademisyen oranı gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak oluşturulduğunu ifade eden Sowter, Türkiye'nin yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik iddialı bir yol haritası izlediğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sonuçların Türkiye'nin yükseköğretimde istikrarlı yükselişini ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Son yıllarda üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz planlı çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk 500'e giren Türk üniversiteleri:

ODTÜ (116), İTÜ (124), Koç Üniversitesi (143), Sabancı Üniversitesi (148), Boğaziçi Üniversitesi (153), Bilkent Üniversitesi (182), Hacettepe Üniversitesi (199), İstanbul Üniversitesi (226), Ankara Üniversitesi (244), Yıldız Teknik Üniversitesi (264), Gazi Üniversitesi (286), Ege Üniversitesi (367), Gebze Teknik Üniversitesi (375), Marmara Üniversitesi (391), İstanbul Gelişim Üniversitesi (441), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (444), Dokuz Eylül Üniversitesi (453), Abdullah Gül Üniversitesi (467), Özyeğin Üniversitesi (467), Erciyes Üniversitesi (471), Anadolu Üniversitesi (476), Bahçeşehir Üniversitesi (480), Selçuk Üniversitesi (495).

