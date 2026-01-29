29 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
29 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda düzenlecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katılacak. Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iştirak edecek.
(Ankara/09.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Bükreş/23.00)
2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/15.00)
3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında; E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Bourges/22.00)
5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/23.00)
6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
7- FIBA 2026 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)