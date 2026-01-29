Kimyasal kaplama fabrikasında yangın
Bursa'da kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelerin yoğunluğu nedeniyle kısa sürede büyüyen alevleri sabaha karşı kontrol altına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 07:38, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 07:39
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten fabrikadaki alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Fabrikadaki kimyasal madde yoğunluğu nedeniyle güçlükle çalışan itfaiye ekipleri, sabaha karşı alevleri kontrol altına aldı. Fabrikadaki söndürme çalışmaları devam ediyor.