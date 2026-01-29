MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 yükselişle 13.502,29 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 10:14, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 10:36
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

