Üvey oğlu bıçaklamıştı, 15 gün sonra öldü
Eskişehir'de tartıştığı üvey oğlu Harun Özbek (25) tarafından sırtından ve karnından bıçaklanan Yüksel Bozkurt (50), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 13 Ocak'ta üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta üvey oğlu H.Ö. (26) tarafından sırt ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan baba Yüksel Bozkurt (50), Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şirintepe Mahallesi'nde 13 Ocak'ta H.Ö. tarafından bıçaklanan Bozkurt, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.