Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Suriye ve BAE hattında kritik temaslar

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

