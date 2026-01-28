Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Suriye ve BAE hattında kritik temaslar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bölgesel güvenlik gündeminin yoğunlaştığı bir dönemde önemli askeri temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi de kabul etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 20:38, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 20:39
Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Suriye ve BAE hattında kritik temaslar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

