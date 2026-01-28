'Suriye'de çekildi' denilen YPG'li İHA görüntülerine DMM'den açıklama

"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar, dezenformasyon içermektedir. Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir."

DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

