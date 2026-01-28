Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek bodrum kata düştü. Kalkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları çalışmayla şahsın cansız bedenini çıkardı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bodrum katın sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde suyla dolu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.