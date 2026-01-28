Sultangazi'de iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Sultangazi'de çalıştığı inşatta iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 20:24, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 20:25
İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'taki bir inşaatın 4. katındaki iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden Şükrü Gökpınar (53), zemindeki demirlerin üzerine düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökpınar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.