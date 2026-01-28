Yargıtay, 'makas atma' faciasında verilen 18 yıl hapis cezasını onadı

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanık Y.İ.K'yi "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tutuklanan Y.İ.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (20) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Y.İ.K'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin kararın temyiz incelemesini tamamladı.

