Facia ucuz atlatıldı: Yorgun mermi 2 kişiyi teğet geçti
Çorum'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarına yorgun mermi isabet etti. Bu sırada evde 2 kişinin olduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 19:17, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 19:20
Gece saatlerinde Ata 1'inci Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahtan açılan ateş sonrasında 5 katlı binanın en üst katındaki H.K'ye ait dairenin balkon duvarına yorgun mermi isabet etti.
Bu sırada evde 2 kişinin olduğu öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı.