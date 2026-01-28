Uyuşturucu soruşturmasında sayı artıyor: 12 şüpheli daha pozitif
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, testleri yapılan 12 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, soruşturmada pozitif vaka sayısının arttığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 20:10, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 20:40
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.
Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.