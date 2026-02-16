Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna yönelik ortaya atılan iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla karşılık verdi. Yıldız, komisyon raporuna ilişkin yürütülen tartışmalar ve spekülasyonlar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, konuyla ilgili gerçeklerin yeniden hatırlatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

"Komisyonun devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur"

Komisyonun yetki alanına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, "Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur" dedi.

Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi

Türkiye'nin temel niteliklerine vurgu yapan Yıldız, "Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir" açıklamasında bulundu. Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldız, "Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur.

