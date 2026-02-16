Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
İzmit Körfezi 110 bin kamyon çamurdan temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü dip çamuru temizliği projesi kapsamında bugüne kadar denizden 110 bin kamyon çamur çıkarıldı.

16 Şubat 2026
İzmit Körfezi'nin gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde bırakılması amacıyla başlatılan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" bilimsel yöntemler ve modern çevre teknolojileri kullanılarak yürütülüyor.

Toplam 468 hektarlık proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 125 hektarlık bölge temizlendi. Bu süreçte 1031 geotekstil tüp kullanılarak 1 milyon 100 bin metreküp dip çamuru deniz ortamından çıkarıldı.

1520 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacme eşdeğer

Devam eden ikinci etapta ise bugüne kadar 65 hektarlık alan rehabilite edilirken, 696 geotekstil tüp kullanılarak 650 bin metreküp çamur kontrollü şekilde bertaraf edildi. Böylece toplam 190 hektarlık alanda temizlik yapılarak deniz ekosisteminden 1 milyon 750 bin metreküp çamur uzaklaştırılmış oldu.

Temizlenen toplam alan yaklaşık 266 futbol sahası büyüklüğüne ulaşırken, denizden çıkarılan 110 bin kamyon çamur miktarı ise 1520 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacme eşdeğer oldu.

Mevcut balık tür ve çeşitliliğini artırmaya yönelik balıklandırma projesinin devam ettiği projede, doğal habitatın yetersiz olduğu bölgelerde ise tür çeşitliliğini ve balık popülasyonunu artırmak için yapay resifler denize bırakılıyor.

Bunun yanında İzmit Körfezi'nde oluşabilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal değişimlerin önceden tespit edilebilmesi amacıyla su kalitesi düzenli olarak izleniyor.

Proje kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ekosistem temelli planlama ve modelleme çalışmaları yapılıp, Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle derelerin dijital ikizleri oluşturularak akış ve kirlilik senaryoları analiz ediliyor. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ile resif alanlarında habitat yapısı, tür kompozisyonu ve restorasyon potansiyeline yönelik izleme çalışmaları sürüyor.


