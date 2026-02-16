Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki

Bakan Gürlek, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 13:00, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 12:52
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu adımın, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hukuksuz yerleşimler ve toprak gasbı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

