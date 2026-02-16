657'e Göre 4/A, 4/B Olanlar, 5510'a Göre Hangi Statüde Sayılırlar?

Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Altın düşüşe geçti! İşte fiyatlar
Altın düşüşe geçti! İşte fiyatlar
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

657'e Göre 4/A, 4/B Olanlar, 5510'a Göre Hangi Statüde Sayılırlar?

657 sayılı Kanuna göre 4/A,B statüsü 5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve b statüsündekilerle aynı olmaz. Çalışma statüsünde 657, emeklilik statüsünde 5434 veya 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 14:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 11:53
Yazdır
657'e Göre 4/A, 4/B Olanlar, 5510'a Göre Hangi Statüde Sayılırlar?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Çalışma hayatında kamu işyerlerinde farklı statülerde görev yapma durumları bulunmaktadır.

Çalışma şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 hükmünde sınıflandırılarak, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceği belirlenmiştir. Bu durumlar şöyle olmaktadır:

657 SK./4-A Memur: Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapmak ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır. Yani tamamıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapanlar olmaktadır.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, bu tarihten sonra memur olanlar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar ve bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Bu durum 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü ile devam ettirilmektedir.

657 SK/4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır. Bunlar hakkında 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanmaktadır.

Esaslar'ı görmek için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=715754&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Bu durumda olanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışma şekilleri belirtilen esaslar dahilinde memurlarla hemen hemen aynı olmaktadır. Sosyal güvenlik primleri de hem 2008 yılı Ekim ayından önce olsun, hem de sonra olsun işçi statüsünde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden değil de işçilik statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Ancak bunlar hakkında emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi ödemeler olmaz, görevleri sona erdiğinde belirtilen Esaslar dahilinde memur emsali esas alınarak iş sonu tazminatları ödenir.

Çalışırken ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 ( B ) kapsamında kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri şeklinde ifade edilirler.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun 4/B kapsamındakiler bu şekilde olmakta, ancak 5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendi kapsamında sigortalı olanlarla da karıştırılmaması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun 4/1-(b) kapsamındakiler de eski ifade ile BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanlardır.

Sonuç bağlamında, Kanunlarda yer alan madde numaralarından kaynaklı ziyaretçilerimiz arasında bir kavram karmaşası olmaktadır. Özetle;

- Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

- Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olurlar. Ayrıca, 5510/4/1 (b) kapsamındakiler de esnaf oldukları için 657/4 ( B) kapsamında sözleşmeli olanlarla da karıştırılmaması gerekmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber