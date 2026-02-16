Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
Yeni yıl sıcak başladı: Ocak ayı ortalaması 3,6 derece oldu

Türkiye genelinde ocak ayı ortalama sıcaklığı 3,6 derece ölçülerek mevsim normallerinin 0,7 derece üzerine çıktı. En düşük sıcaklık eksi 33,1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 dereceyle Yalova'da kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 13:21, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 13:22
Yeni yıl sıcak başladı: Ocak ayı ortalaması 3,6 derece oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 2,9 olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 3,6 dereceyle mevsim normallerinin 0,7 derece üzerine çıktı.

Ay içinde sıcaklık, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Çermik, Kahta, Siverek, Viranşehir, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Eğirdir, Köyceğiz, Fethiye, Isparta, Kale, Eskişehir, Cihanbeyli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 dereceyle Yalova'da kaydedildi.

İstanbul Florya'da geçen ay ölçülen sıcaklık, mevsim normallerinin 0,1 derece üzerine çıkarak ekstrem sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Ege'de en düşük sıcaklık Kütahya'da yaşandı

Marmara Bölgesi'nde ocak ayında ortalama sıcaklıklar Bilecik ve Şile çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 5,2 derece olarak hesaplanırken, geçen ay bu değer 7,8 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 10,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,4 dereceyle Yalova'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde Kütahya, Akhisar, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Marmaris, Tavşanlı, Simav, Gediz, Güney ve Nazilli çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normallerin üzerinde ölçüldü. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması 6,3 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 8,3 derece oldu. En düşük sıcaklık sıfırın altında 13,9 dereceyle Kütahya'da, en yüksek sıcaklık 22,5 dereceyle Salihli'de gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye ve Samandağ çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, Isparta, Fethiye, Eğirdir, Köyceğiz ve Kale-Demre çevrelerinde normallerin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması 7,5 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 7,7 derece olarak kaydedildi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 22,2 dereceyle Fethiye'de kayıtlara geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir ve Cihanbeyli çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde normaller civarında ölçüldü. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması sıfırın altında 0,6 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 0,6 derece oldu. En düşük sıcaklık sıfırın altında 29,3 dereceyle Zara'da, en yüksek sıcaklık 18,8 dereceyle Ereğli'de kaydedildi.

Ocakta Trabzon'da termometreler 23,3 dereceyi gördü

Karadeniz Bölgesi'nde Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye ve Pazar (Rize) çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise değerler normaller civarında seyretti. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması 3 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 4,2 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 21,1 dereceyle İspir'de, en yüksek sıcaklık 23,3 dereceyle Trabzon'da gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani ve Doğanşehir çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması sıfırın altında 4,3 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık sıfırın altında 5,2 derece olarak kaydedildi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 11,2 dereceyle Elbistan'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar ve Akçakale çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normaller civarında seyretti. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması 4,6 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 2,7 derece olarak kaydedildi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 17,6 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık 16,6 dereceyle Cizre'de gözlendi.

