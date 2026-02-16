Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı

TBMM'de stajyerlere taciz davasında yeni gelişme.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyerlere yönelik Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıklamıştı.

Beş sanıklı davada, tutuklu dört sanığın tahliyelerine karar verilmiş, böylece davada tutuklu yargılanan kalmamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıkların tahliyelerine yapılan itiraz başvuru kabul edildi. Bunun üzerine, 3 sanık yeniden tutuklandı. 1 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.