Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 1389 sürekli işçi alımında kura çekimi yarın yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve şartları taşıyan adaylar için kura süreci 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

Kura Çekimi Yarın

DSİ, 17 Kasım 2025 tarihinde 1389 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Kurumdan yapılan son açıklamada, sürekli işçi alımı kapsamında kura çekiminin 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Adaylar, kura sonuçlarını DSİ bölge müdürlükleri aracılığıyla takip edebilecek.

İsim Listeleri Açıklandı

İŞKUR'a başvuru yapan ve bazı kadrolar için istenen belgeleri teslim eden adayların isim listeleri yayımlandı. DSİ bölge müdürlükleri tarafından ilan edilen listelerde, kuraya katılmaya hak kazanan adaylara yer verildi.

Belgelerinde eksik bulunmayan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar kura çekimine dahil edilecek.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Kura çekimi sonrası belirlenen adaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme sürecine alınacak. Sürece ilişkin detaylı bilgilendirmelerin DSİ'nin resmi kanalları üzerinden yapılması bekleniyor.