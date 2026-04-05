Bakanlık şikayet etti, polis evine gitti: Ünlü oyuncuya soruşturma!

'Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin,' diyerek kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği iddia edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümü ile ilgili açıklamaları nedeni ile Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik'e hayatını kaybetmeden önce de destek vermişti.