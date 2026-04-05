Bakanlık yayımladı: Kentsel dönüşümde 10 soru 10 cevap

1- Vatandaşlar nasıl başvurabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak maksadıyla hazırladığı yeni destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. 10 soru-cevap adı altında yayımlanan rehber niteliğindeki açıklamaya göre; riskli yapı sahiplerine 3 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak.Belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara ise kademeli faiz indirimi uygulanacak destek paketine ilişkin açıklamalar şöyle:

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor:



Müteahhit Başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine proje bilgilerini yükleyip Başkanlık onayına sunacak.

Vatandaş Başvurusu: Müteahhit başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayacak ve protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunacak.

2- Kredi şartları neler?

Kredi alacak vatandaşlarda açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması gerekiyor. Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmamalı.

3- Avantajlı gruplar var mı?

Kredi sağlanırken 4 avantajlı kategori yer alacak. Tüm kriterleri karşılayanlar yıllık %1,25'e kadar faiz indirimi kazanabilecek.

Birinci kategori: T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak.

İkinci kategori: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

Üçüncü kategori: Şehit aileleri, engelliler, emekliler, dul ve yetimler, kadın hane reisleri.

Dördüncü kategori: Yeni yapısını A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edecekler.

4- Hangi yapılar sürece dahil?

Krediden tüm gerçek kişi riskli yapı malikleri yararlanabilecek. Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrası yıkılmış yapılar da kapsama dahil. Her malik yalnızca bir bağımsız bölüm için destek alabilecek.

5- Nasıl yönetilecek?

Kentsel dönüşüm kararları, paydaşların salt çoğunluğu ile alınır. Karara katılmayan malikler için arsa payları, Başkanlık tarafından rayiç değeri üzerinden belirlenip diğer paydaşlara açık artırma ile satılabilir.

6- Kat irtifakı şart mı?

Projeye başvuru yapılabilmesi için kat irtifakının kurulmuş olması zorunlu değildir. Hak sahipleri arsa payları oranında krediden faydalanabilir, daha sonra kat irtifakı kurulabilir.

7- Destek hangi bağımsız bölüme?

Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir.

8- İki destek birlikte kullanılır mı?

Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz; ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkündür.

9- Taşınma ve kira desteği nasıl?

Kat malikleri, kredi desteği yanında kira desteğinden de faydalanabilecek.

10- Tüm malikler kredi çekebilir mi?

Tüm gerçek kişi malikler tek bir bağımsız bölüm için, aylık taksitleri gelirlerinin %70'ini aşmayacak şekilde kredi kullanabilir.