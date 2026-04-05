Antalya'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 08:23, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 07:42
Kaza gece saatlerinde Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 NC 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Abdullah Ç., Kemal Y., ve Ramazan U. hayatını kaybederken ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.