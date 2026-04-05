Yolların yeni hakimi motosikletler: Sayı 7,2 milyona, kaza payı yüzde 50'ye çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son 7 yılda iki katından fazla artarak 7,2 milyona ulaşırken, motosikletlerin genel trafik kazaları içindeki payı yüzde 50'yi geçti.

İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, motosiklet kullanımındaki artış ivmesi trafik istatistiklerine yansıdı. Verilere göre, 2019'da 3,3 milyon olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, 2026'da 7,2 milyona ulaştı. Toplam taşıtlar içindeki motosiklet payı ise yüzde 14,1'den yüzde 20,9'a yükseldi.

Son bir yılda diğer araçlardaki artış yüzde 5,9 seviyesinde kalırken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 12,7 olarak hesaplandı. Motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, kaza oranlarını da yukarı çekti.

İstatistiklere göre, 2024'te 266 bin 872 olan toplam trafik kazasının yüzde 45,7'sini motosiklet kazaları oluştururken, geçen yıl meydana gelen 288 bin 318 kazanın yüzde 50,2'sine motosikletler karıştı.

Türkiye genelinde 2024'te motosiklet kazalarından kaynaklı can kaybı 1553 iken, bu sayı 2025'te 1675'e çıktı. 2025 yılında motosiklet kazalarındaki günlük ortalama can kaybı 4,6 oldu.

İlk çeyrekte can kayıpları azaldı

Öte yandan, artan kaza oranlarına karşı yürütülen çalışmalar bu yılın ilk çeyrek verilerine olumlu yansıdı.

1 Ocak-26 Mart döneminde motosiklet kazalarındaki can kayıplarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 azalış kaydedildi.

Bu dönemde ölümlü kaza sayısı yüzde 22,1 azalarak 68'den 53'e inerken, olay yerinde ve sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 124'ten 87'ye düştü. Günlük ortalama can kaybı ise 2,9'dan 1,9'a geriledi.

Aynı dönemde ölümlü ve yaralanmalı toplam kaza sayısı yüzde 3,2 azalışla 23 bin 377 olurken, yaralananların sayısı yüzde 4,6 azalarak 28 bin 464'ten 27 bin 141'e indi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den uyarı

Verilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kayıplarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ancak hedeflerinin trafikte "sıfır can kaybı" olduğunu belirtti.

Son yıllarda trafiğe çıkan motosiklet sayısında gözle görülür, çok ciddi bir artış yaşandığına dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Yollarımızdaki motosiklet yoğunluğunun her geçen gün artması, hepimizin trafik bilincini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Yılın ilk çeyreğinde can kayıplarımızda yaşanan yüzde 29,8'lik düşüş, sahada tavizsiz yürüttüğümüz denetimlerimizin ve farkındalık çalışmalarımızın bir sonucudur. Ancak bizim için yitirilen tek bir can bile istatistik değil, sönen bir ocak, telafisi olmayan büyük bir acıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, motosiklet kazalarının ardındaki temel kural hatalarına değinerek, "Sahadaki tespitlerimiz ve kaza tutanaklarımız açıkça gösteriyor ki kazaların en büyük davetçisi aşırı hız ve hatalı şerit değiştirmektir. Trafiğin akışı içinde araçların arasından zikzak çizerek kontrolsüzce ilerlemek, sinyal vermeden aniden şerit değiştirmek ve hız sınırlarını hiçe saymak, kazayı kaçınılmaz kılmaktadır. Motosiklet kullanımı, yüksek dikkat, defansif sürüş teknikleri ve tam konsantrasyon gerektirir. Güvenli sürüş sadece kask takmakla bitmez, yolu okumak, diğer araçların kör noktalarından kaçınarak görünür olmak ve sınırları bilmekle sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Trafik güvenliğinin tek taraflı bir çabayla sağlanamayacağına işaret eden Çiftçi, başta otomobil olmak üzere diğer tüm araç sürücülerine de şu uyarılarda bulundu:

"Yalnızca motosiklet sürücülerine değil, trafikteki diğer tüm araç sürücülerine de büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen yolların sadece dört tekerlekli araçlara ait olmadığını, motosikletlerin de trafiğin doğal ve yasal bir parçası olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken veya aracımızın kapısını açarken mutlaka aynalarımızı iki kez kontrol edelim. Motosikletlerin trafikte kapladığı alana saygı gösterelim ve onları tehlikeye atacak sıkıştırmalardan kaçınalım. Unutmayalım ki trafikte karşılıklı dikkat, saygı ve empati hayat kurtaran en büyük kuraldır."