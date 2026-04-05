KDK devreye girdi, evin önünü kapatan baz istasyonu kaldırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evin önüne kurulan baz istasyonunun kaldırılması talebinin uygun bulunmasına rağmen karşılanmaması üzerine ilgili kurumlarla görüşerek kaldırılmasını sağladı.

Uygunsuz Yer Tespiti ve Geciken İşlem

Kurumun "dostane çözüm" kararına göre, İzmir'de bir evin önüne baz istasyonu kuruldu. Ev sahibi, baz istasyonunun büyüklüğü nedeniyle evinin önünün kapandığını belirterek, kaldırılmasını talep etti. Talep üzerine ilgili ekipler, bölgede inceleme yaptı. İstasyonun yerinin uygun olmadığını tespit eden ekipler, istasyonun kaldırılacağını bildirdi.

KDK Müdahalesi ve Çözüm Süreci

Ekiplerin "uygun olmadığı" tespitine rağmen uzun süre evinin önündeki baz istasyonu kaldırılmayan kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla yetkili kurumlarla temas kurdu. Bir süre sonra ilgili kurumlar ile başvurucu, baz istasyonunun kaldırıldığını KDK'ye iletti.