KDK devreye girdi, evin önünü kapatan baz istasyonu kaldırıldı

İzmir'de evinin önünü kapatan baz istasyonunun kaldırılması için aylar süren bir hukuk mücadelesi veren vatandaş, muradına Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) sayesinde erdi. Ekiplerin "yer uygun değil" raporuna rağmen bir türlü kaldırılmayan istasyon, KDK'nın ilgili kurumlarla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonucu söküldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 11:42, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 11:44
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evin önüne kurulan baz istasyonunun kaldırılması talebinin uygun bulunmasına rağmen karşılanmaması üzerine ilgili kurumlarla görüşerek kaldırılmasını sağladı.

Uygunsuz Yer Tespiti ve Geciken İşlem

Kurumun "dostane çözüm" kararına göre, İzmir'de bir evin önüne baz istasyonu kuruldu. Ev sahibi, baz istasyonunun büyüklüğü nedeniyle evinin önünün kapandığını belirterek, kaldırılmasını talep etti. Talep üzerine ilgili ekipler, bölgede inceleme yaptı. İstasyonun yerinin uygun olmadığını tespit eden ekipler, istasyonun kaldırılacağını bildirdi.

KDK Müdahalesi ve Çözüm Süreci

Ekiplerin "uygun olmadığı" tespitine rağmen uzun süre evinin önündeki baz istasyonu kaldırılmayan kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla yetkili kurumlarla temas kurdu. Bir süre sonra ilgili kurumlar ile başvurucu, baz istasyonunun kaldırıldığını KDK'ye iletti.

