Avukatlar cezaevine gitmeden 'görüş' yapabilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, savunma hakkını güçlendirecek e-Avukat uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Uygulama sayesinde avukatlar, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla güvenli bir altyapı üzerinden görüntülü görüşme yapabilecek. Bakan Gürlek, "Avukatlarımız saatler süren ulaşım yükünden kurtulacak" diyerek dijital dönüşüm vurgusu yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler." ifadesini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."